«Тим не готов к бою с Геной». Костя Цзю категорично ответил на вопрос о встрече его сына с Головкиным
Бывший абсолютный чемпион высказался на тему GGG.
Бывший абсолютный чемпион высказался на тему GGG.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался по поводу возможного боя своего сына Тима (18−0, 14 КО) против обладателя поясов IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Он заявил, что тот не готов еще к бою с топовым казахстанцем, а сам он о таком варианте даже не слышал.
«Тим сказал, что хочет боя с Головкиным? Ни разу не видел, где об этом написано. Я читаю обо всем, что происходит вокруг Тимофея, и не могу сказать, что хоть раз даже от него слышал эту информацию.
Готов ли к Чарло? Я думаю, боя два еще нужно. Что касается Кастаньо, он тоже хороший боксер. Посмотрим. Шаг за шагом, не торопиться, делать свою работу и получать удовольствие», — цитирует
Напомним, ранее в зарубежных СМИ появились высказывания 26-летнего Тима Цзю, который заявил, что мечтает о бое с Головкиным и тот является его кумиром.