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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Тим не готов к бою с Геной». Костя Цзю категорично ответил на вопрос о встрече его сына с Головкиным

Бывший абсолютный чемпион высказался на тему GGG.

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Источник: Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался по поводу возможного боя своего сына Тима (18−0, 14 КО) против обладателя поясов IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Он заявил, что тот не готов еще к бою с топовым казахстанцем, а сам он о таком варианте даже не слышал.

«Тим сказал, что хочет боя с Головкиным? Ни разу не видел, где об этом написано. Я читаю обо всем, что происходит вокруг Тимофея, и не могу сказать, что хоть раз даже от него слышал эту информацию. Все-таки мы почти каждый день на телефоне. Даже разговоров не было. Они в разных весовых категориях. Гена в какой? В следующей? Гена — хороший боец. Тим не готов к бою с Геной. В данную секунду еще не готов.

Готов ли к Чарло? Я думаю, боя два еще нужно. Что касается Кастаньо, он тоже хороший боксер. Посмотрим. Шаг за шагом, не торопиться, делать свою работу и получать удовольствие», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появились высказывания 26-летнего Тима Цзю, который заявил, что мечтает о бое с Головкиным и тот является его кумиром.

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