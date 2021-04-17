«Официально!». Куат Хамитов сделал заявление о следующем бое

Последний раз «Найман» выходил в октагон в январе в Магнитогорске (Россия), когда в первом раунде нокаутировал россиянина Максима Пантелеева.

Куат входит в топ-5 лучших казахстанских бойцов ММА по количеству финишей. Лишь четыре из 20 победных поединков он дотянул до решения судей. На счету бойца девять сабмишенов и семь нокаутов (один КО и шесть ТКО). Последние два поединка он завершил уже в первых раундах.