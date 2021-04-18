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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый чемпион мира в весе Головкина одержал 30-ю победу в профи

Он выиграл решением.

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Чемпион WBO в среднем весе американский боксер Деметриус Андраде (30−0, 18 KO) защитил титул в бою с обязательным претендентом британцем Лиамом Уильямсом (23−3−1, 18 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Майами и завершился победой Андраде единогласным решением судей — 116−111, 118−109 и 118−109. Во втором раунде американец отправил британца в нокдаун.

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Теперь на счету 33-летнего Андраде 30 побед в 30 боях в профи. 28-летний Уильямс потерпел третье поражение в карьере при 23 победах и одной ничьей.

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