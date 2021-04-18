Небитый чемпион мира в весе Головкина одержал 30-ю победу в профи

Чемпион WBO в среднем весе американский боксер Деметриус Андраде (30−0, 18 KO) защитил титул в бою с обязательным претендентом британцем Лиамом Уильямсом (23−3−1, 18 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Майами и завершился победой Андраде единогласным решением судей — 116−111, 118−109 и 118−109. Во втором раунде американец отправил британца в нокдаун.