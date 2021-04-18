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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсационно нокаутировавший небитого казахстанца боксер впервые в карьере защитил титул чемпиона мира

Он завоевал его в бою с Али Ахмедовым.

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Чемпион мира по версии IBO во втором среднем веса эквадорский боксер Карлос Гонгора одержал досрочную победу над американцем Кристофером Пирсоном и впервые защитил свой пояс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Майами и завершился в восьмом раунде победой Гонгоры техническим нокаутом. Для 31-летнего эквадорца это 20-я победа в профи в 20 боях и 15 нокаутом. 30-летний американец потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

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В предыдущем бою Гонгора сенсационно нокаутировал казахстанского боксера Али Ахмедова и завоевал вакантный титул IBO во втором среднем весе.

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