Сенсационно нокаутировавший небитого казахстанца боксер впервые в карьере защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем веса эквадорский боксер Карлос Гонгора одержал досрочную победу над американцем Кристофером Пирсоном и впервые защитил свой пояс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Майами и завершился в восьмом раунде победой Гонгоры техническим нокаутом. Для 31-летнего эквадорца это 20-я победа в профи в 20 боях и 15 нокаутом. 30-летний американец потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.