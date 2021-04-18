Лишивший Дычко «золота» домашнего ЧМ Меджидов проиграл нокаутом в первом же раунде
Он травмировал ногу.
Он травмировал ногу.
Бойцы обменивались джебами, после чего Меджидов пропустил правый прямой в голову. Боец оказался на канвасе и сразу же дал понять, что травмировал ногу.
Спустя несколько секунд Меджидов вновь оказался на полу. Рефери отсчитал до десяти и зафиксировал сенсационную победу Федосова, которого ранее сватали украинцу Александру Усику.
Добавим, что в 2013 году Меджидов на чемпионате мира в Алматы в финале весовой категории свыше 91 килограмма отправил в нокаут казахстанца Ивана Дычко, лишив его всех шансов на победу.