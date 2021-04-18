Лишивший Дычко «золота» домашнего ЧМ Меджидов проиграл нокаутом в первом же раунде

Топ-проспект тяжелого веса трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (3−1, 3 KO) из Азербайджана существенно повысил уровень оппозиции и проиграл нокаутом в стартовом раунде матерому россиянину Андрею Федосову (32−3, 26 KO), пишет vRINGe.com.

Бойцы обменивались джебами, после чего Меджидов пропустил правый прямой в голову. Боец оказался на канвасе и сразу же дал понять, что травмировал ногу.

Спустя несколько секунд Меджидов вновь оказался на полу. Рефери отсчитал до десяти и зафиксировал сенсационную победу Федосова, которого ранее сватали украинцу Александру Усику.