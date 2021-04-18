«Рискну всем». Андраде после защиты титула призвал к поединку Головкина и Чарло
Он владеет поясом WBO.
Он владеет поясом WBO.
Американский боксер Деметриус Андраде призвал к поединку казахстанца Геннадия Головкина и соотечественника Джермалла Чарло. Сделал он это после успешной защиты титула WBO в бою против британца Лиама Уильямса.
«В конце концов, я чемпион и являюсь непобежденным. Мне не нужно особо никого вдохновлять, чтобы выйти на ринг за титул. У меня есть рекорд без поражений, куча денег, я готов рискнуть всем, я сделаю это, когда мы сядем за стол обсудить
Напомним, поединок Андраде с Уильямсом прошел в Майами и завершился победой американца единогласным решением судей — 116−111, 118−109 и 118−109. Во втором раунде британец побывал в нокдауне.