«Рискну всем». Андраде после защиты титула призвал к поединку Головкина и Чарло

«В конце концов, я чемпион и являюсь непобежденным. Мне не нужно особо никого вдохновлять, чтобы выйти на ринг за титул. У меня есть рекорд без поражений, куча денег, я готов рискнуть всем, я сделаю это, когда мы сядем за стол обсудить что-то конкретное. Если я хочу показать, что я лучший, то я должен выйти на ринг с Головкиным и Чарло, ведь они должны тоже доказать, что являются лучшими. Для меня они бы стали хорошенькой ступенькой для выхода на новый уровень», — цитирует его слова Boxingjunkie.