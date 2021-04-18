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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Чемпионы должны боксировать с чемпионами». Хирн обратился к Головкину и предложил два боя на 2021 год

Также он раскритиковал Джермалла Чарло.

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Британский промоутер Эдди Хирн считает, что чемпиону IBF в среднем весе казахстанскому боксеру Геннадию Головкину следует провести два объединительных боя в этом году — против чемпиона WBO американца Деметриуса Андраде и чемпиона WBA японца Риоты Мураты, сообщает Аllboxing.ru.

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Андраде после победы над обязательным претендентом Лиамом Уильямсом сделал заявление с предложением об объединительном поединке Головкину и другому чемпиону среднего веса Джермаллу Чарло, владеющему титулом WBC.

«Геннадию Головкину следует обратить свой интерес к бою с Деметриусом Андраде на DAZN летом этого года, а затем встретиться с Риотой Муратой в декабре, — сказал Хирн в эфире DAZN. — Чемпионы должны боксировать с чемпионами. Чарло, Головкин, давайте сделаем это. Давайте проводить объединительные бои!».

39-летний Головкин имеет контракт с Хирном и DAZN. Казахстанец не выходил на ринг в этом году — в последнем бою он победил обязательного претендента Камила Шеремету в декабре прошлого года. 30-летний Джермалл Чарло сотрудничает с Premier Boxing Champions и телеканалами Fox и Showtime. 19 июня он проведет бой против Хуана Монтиэля. Также Хирн прокомментировал победу Андраде: «Он выполнил свою задачу. В его обязанности не входит убеждать других чемпионов боксировать с ним. Чемпионы должны боксировать с чемпионами. Джермалл Чарло будет боксировать с Хуаном Монтиэлем. Я не понимаю, что он делает. У него была возможность. Если Чарло не хочет боксировать на DAZN, что мы предлагали ему на отличных условиях, тогда Деметриус готов боксировать на Fox. Это не проблема. Он не просит огромных денег».

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