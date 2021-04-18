«Чемпионы должны боксировать с чемпионами». Хирн обратился к Головкину и предложил два боя на 2021 год

39-летний Головкин имеет контракт с Хирном и DAZN. Казахстанец не выходил на ринг в этом году — в последнем бою он победил обязательного претендента Камила Шеремету в декабре прошлого года. 30-летний Джермалл Чарло сотрудничает с Premier Boxing Champions и телеканалами Fox и Showtime. 19 июня он проведет бой против Хуана Монтиэля. Также Хирн прокомментировал победу Андраде: «Он выполнил свою задачу. В его обязанности не входит убеждать других чемпионов боксировать с ним. Чемпионы должны боксировать с чемпионами. Джермалл Чарло будет боксировать с Хуаном Монтиэлем. Я не понимаю, что он делает. У него была возможность. Если Чарло не хочет боксировать на DAZN, что мы предлагали ему на отличных условиях, тогда Деметриус готов боксировать на Fox. Это не проблема. Он не просит огромных денег».