Бывшего бойца UFC заподозрили в сдаче боя звезде YouTube

Кормье заподозрил 36-летнего Аскрена в сдаче поединка блогеру. «Неужели Бен нас обманул? Как будто он не улыбается после нокаута», — написал американец. Он также опубликовал видео, где Аскрен улыбается, покидая арену.

Аскрен уступил Полу нокаутом в первом раунде. Американец впервые подрался по правилам бокса. Он известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), One Championship и Bellator.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.