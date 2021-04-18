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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Пусть выходит на ринг с подушкой. Он уснет там». Алимханулы бросил вызов чемпиону мира в весе Головкина

Американец защитил титул.

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Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) бросил вызов чемпиону мира по версии WBO американцу Деметриусу Андраде (30−0, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Левша может победить левшу в казахском стиле! Андраде? Когда? Где? Легкая работа. Пусть выходит на ринг с подушкой! Он уснет на ринге», — написал Алимханулы в своем твиттере.

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Накануне Андраде успешно защитил титул, победив решением судей обязательного претендента британца Лиама Уильямса (23−3−1, 18 KO).

Алимханулы владеет поясами WBC Continental Americas и WBO Global в средней категории. Его соотечественник Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

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