«Пусть выходит на ринг с подушкой. Он уснет там». Алимханулы бросил вызов чемпиону мира в весе Головкина
Американец защитил титул.
Американец защитил титул.
Казахстанский
«Левша может победить левшу в казахском стиле! Андраде? Когда? Где? Легкая работа. Пусть выходит на ринг с подушкой! Он уснет на ринге», — написал Алимханулы в своем твиттере.
Накануне Андраде успешно защитил титул, победив решением судей обязательного претендента британца Лиама Уильямса (23−3−1, 18 KO).
Алимханулы владеет поясами WBC Continental Americas и WBO Global в средней категории. Его соотечественник Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.