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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший боец UFC высказался о нокауте от блогера

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен высказался о поражении нокаутом от блогера и звезды YouTube Джейка Пола. Пост доступен в Twitter.

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«Прости, мир», — написал 36-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ранее 18 апреля стало известно, что Пол нокаутировал Аскрена за две минуты в поединка по правилам бокса. Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье допустил, что американец намеренно проиграл блогеру.

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Поединок проходил под эгидой Thriller, который известен организацией боев знаменитостей. Пол праздновал вторую победу подряд. В ноябре 2020-го он нокаутировал баскетболиста Нэйта Робинсона.

Аскрен известен по выступлениям UFC, Bellator и One Championship. На его счету 19 побед и два поражения в MMA.

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