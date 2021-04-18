Бывший боец UFC высказался о нокауте от блогера

«Прости, мир», — написал 36-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ранее 18 апреля стало известно, что Пол нокаутировал Аскрена за две минуты в поединка по правилам бокса. Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье допустил, что американец намеренно проиграл блогеру.

Поединок проходил под эгидой Thriller, который известен организацией боев знаменитостей. Пол праздновал вторую победу подряд. В ноябре 2020-го он нокаутировал баскетболиста Нэйта Робинсона.