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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цзю дал совет Джигану перед боем с Емельяненко

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о предстоящем поединке бойца Александра Емельяненко с рэпером Джиганом.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Емельяненко и Джиган проведут бой по правилам бокса.

«Не являюсь сторонник таких поединков. Для меня слова “спорт” и “хайп” просто несовместимы. Но то, что творится между Джиганом и Емельяненко, — их личное дело. Денис приходил ко мне как человек, которому нужен совет, и получил его. Ему нужно поднять физическую подготовку и научиться работать через “не могу”. Сражать нужно даже в те моменты, когда у тебя уже нет сил. Если не отрабатывать это на тренировках, то и в поединке не получится», — сказал Цзю в интервью RT.

Дата поединка бойца и рэпера пока не была анонсирована.

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