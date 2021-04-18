Цзю дал совет Джигану перед боем с Емельяненко

«Не являюсь сторонник таких поединков. Для меня слова “спорт” и “хайп” просто несовместимы. Но то, что творится между Джиганом и Емельяненко, — их личное дело. Денис приходил ко мне как человек, которому нужен совет, и получил его. Ему нужно поднять физическую подготовку и научиться работать через “не могу”. Сражать нужно даже в те моменты, когда у тебя уже нет сил. Если не отрабатывать это на тренировках, то и в поединке не получится», — сказал Цзю в интервью RT.