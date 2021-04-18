Головкин начал переговоры с чемпионом мира. Известны дата и место боя

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) может провести бой против японца Риото Мураты (16−2, 13 КО), владеющего титулом WBA в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Криса Мэнникса, стороны уже начали переговоры об объединительном поединке. Сам бой планируется на 31 декабря в Японии.

Эту информацию подтвердил промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Головкиным. При этом глава Matchroom Boxing надеется, что летом казахстанец проведет бой с другим чемпионом в среднем весе — обладателем пояса WBO американцем Деметрисом Андраде (30−0, 18 КО), а уже зимой выйдет против Мураты.

Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.