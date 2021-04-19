Бой в Казахстане? Супертяж с поясом от WBA узнал новые сроки возвращения на ринг

Изменились сроки возвращения на ринг казахстанского боксера-профессионала Жана Кособуцкого (15−0, 14 КО), который планировал провести поединок в мае, передает корреспондент Vesti.kz. Не исключено, что следующий его бой состоится на родине.

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Кособуцкий, подписавший недавно контракт с новым представителем из Великобритании, может провести бой в июне или даже немного позже. Место и соперник еще не утверждены, но супертяжеловес не против в рамках контракта отбоксировать в Казахстане.

Трехкратный чемпион страны среди любителей может провести защиту завоеванного в феврале титула — WBA International. В четвертом раунде казахстанец нокаутировал в Гамбурге нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО), а этот успех поднял Кособуцкого в рейтинге от WBA.



Добавим, что пояс от WBA стал для 32-летнего супертяжеловеса вторым в профессиональной карьере.