Бой в Казахстане? Супертяж с поясом от WBA узнал новые сроки возвращения на ринг
За полтора года он выиграл два титула.
За полтора года он выиграл два титула.
Изменились сроки возвращения на ринг казахстанского
Кособуцкий, подписавший недавно контракт с новым представителем из Великобритании, может провести бой в июне или даже немного позже. Место и соперник еще не утверждены, но супертяжеловес не против в рамках контракта отбоксировать в Казахстане.
Трехкратный чемпион страны среди любителей может провести защиту завоеванного в феврале титула — WBA International. В четвертом раунде казахстанец нокаутировал в Гамбурге нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО), а этот успех поднял Кособуцкого в рейтинге от WBA.
Добавим, что пояс от WBA стал для 32-летнего супертяжеловеса вторым в профессиональной карьере.
В конце 2019 года Кособуцкий нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и выиграл вакантный титул IBO