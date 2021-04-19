Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
20.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.04
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.04
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.04
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
20.04
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.04
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Бой в Казахстане? Супертяж с поясом от WBA узнал новые сроки возвращения на ринг

За полтора года он выиграл два титула.

Наверх

Изменились сроки возвращения на ринг казахстанского боксера-профессионала Жана Кособуцкого (15−0, 14 КО), который планировал провести поединок в мае, передает корреспондент Vesti.kz. Не исключено, что следующий его бой состоится на родине.

Читайте также
В Германии объяснили интерес промоутера Тайсона Фьюри к казахстанскому супертяжу с поясом от WBA

Кособуцкий, подписавший недавно контракт с новым представителем из Великобритании, может провести бой в июне или даже немного позже. Место и соперник еще не утверждены, но супертяжеловес не против в рамках контракта отбоксировать в Казахстане.

Трехкратный чемпион страны среди любителей может провести защиту завоеванного в феврале титула — WBA International. В четвертом раунде казахстанец нокаутировал в Гамбурге нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО), а этот успех поднял Кособуцкого в рейтинге от WBA.

Добавим, что пояс от WBA стал для 32-летнего супертяжеловеса вторым в профессиональной карьере.

В конце 2019 года Кособуцкий нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и выиграл вакантный титул IBO Inter-Continental.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Какой будет новая Лига чемпионов? УЕФА одобрил реформу турнира
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Моуринью давно не Особенный. Его методы уже не работают
«Арсенал» и «Тоттенхэм» в кризисе. Как их взяли в Суперлигу
Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги
Стала известна зарплата экс-игрока ЦСКА в казахстанском клубе
Судья Вилков отреагировал на свое пожизненное отстранение
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь