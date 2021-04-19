Андраде — стилистический кошмар с крутым апперкотом. Чемпион мира сможет нейтрализовать ударную мощь Головкина?

Американский боксер Деметриус Андраде в минувшие выходные провел успешную защиту титула WBO в среднем весе. После поединка он озвучил свои цели, в число которых вошел казахстанец Геннадий Головкин. Сможет ли GGG пройти его? Как раз об этом — в материале Vesti.kz.

Андраде защищал свой драгоценный пояс в поединке против британца Лиама Уильямса.

Противостояние выдалось довольно жарким и зрелищным. Да, не самый топовый бой. Однако зрелищности в нем хватало. было интересно посмотреть на действия Андраде.

Ведь о нем много говорят эксперты. Часто «стравливают» с GGG, называя американца противоядием против ударной мощи казахстанского боксера. Так что выход на ринг «чудо-оружия» интриговал. И он не подвел — никакой скуки не было, а в иные моменты он и вовсе удивлял.

Уильямс, кстати, тоже оказался не из слабых. Он пытался сразу взять инициативу в свои руки, только вот сразу же Деметриус опрокинул на него ведро ледяной воды. Несколько апперкотов он выбросил в первом раунде, а во втором Андраде смог соорудить сразу две мощные атаки, одна из которых с прямым ударом завершилась неприятным нокдауном — Лиам выжил. Американец практически всю дистанцию находился в атаке. Такое увидишь не всегда. При этом он проявил себя довольно-таки качественно. Деметриус прекрасно двигался и двигается. Его сложно «поймать» в ринге. Трудности в этом деле добавляет постоянная смена стойки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qi0LwjB6hU8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В своих действиях Андраде очень нестандартен. В этом плане он привлекателен. Меняющийся угол атак несет собой скрытую опасность для многих боксеров. Особенно для тех, кто ниже классом. Также работает на него интересный наклон тела. Он дает ему несколько плюсов. В частности, укрепляется оборону.

Нельзя забывать, что он достаточно мощный. Сила ударов, скорость Деметриуса, вариативность создают сплав, которым он умело пользуется. Американский боксер реально является одним из ярких в средней весовой категории.

После Уильямса он замахнулся на Головкина и Джермалла Чарло. Суть послания в том, что он собирается доказать, что он лучший. И для этого ему нужно сразиться с топовыми боксерами. Андраде готов рискнуть всем, что у него есть, если будет рабочий контракт.

Смело, конечно. Но база для подобных заявлений есть. Это не середняк какой-нибудь выступил с пустыми словами. Сейчас Деметриус в форме. Только вот осилит ли он GGG? Сможет ли обуздать мощь казахстанца?

У него были проблемы с Лиамом. Несколько раз британец его потряс, а также забрал несколько раундов. И здесь важно не забывать, что Уильямс ниже уровнем многих среди элиты данного веса.

И ему удалось навязать борьбу. Был момент, в девятом раунде, когда клинч спас американца от добивания.

И можно предположить, что Головкин его просто так не упустит. Уильямсу не хватило мастерства, чтобы завершить поединок раньше времени. Но и мощью он уступает казахстанцу. Головкин, если почувствует кровь, уже свои тиски не ослабит.

Главной проблемой для GGG станет скорость. Нагнать в ринге Андраде будет главной задачей. Если отталкиваться от того, как часто принимает Геннадий удары, то наверняка несколько выстрелов Андраде донесет до цели.

Андраде — аутфайтер и левша. Он комфортно себя ощущает на дальней дистанции. Иногда его называют «стилистическим кошмаром». Особенно опасны его прекрасные апперкоты. Он владеет этим ударом просто мастерски. Уильямс на себе ощутил всю «прелесть». Андраде раздал их в огромном количестве.

Только вот есть в нем огромный минус — Андраде чувствителен к тяжелым ударам. Уильямс его смог зацепить, раньше Ванесс Мартиросян смог это сделать. Поэтому один удар GGG может все решить мгновенно. Также казахстанец способен перебить джебами.

Все мы знаем, какой у GGG джеб.

Да, у Андраде есть шансы на успех. Этого не отнять. Явным фаворитом GGG не выглядит. Но именно у казахстанца больше шансов. Если Деметриус отработает на длинной дистанции, то по очкам исход возможен любой. Но вряд ли Головкин позволит долго бегать: работа ног, моментальное сближение сделают свое дело.

Достаточно будет пару раз зацепить (как бы не старался американец, а задушить мощь GGG у него особо не выйдет), чтобы уже поединок складывался со всем по другому.