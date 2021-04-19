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8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
17:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский легковес разгромил соперника из Узбекистана и принес первую медаль МЧМ-2021

Выйдут на ринг еще пять боксеров.

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Казахстанский легковес Санжар Ташкенбай в четвертьфинальном бою молодежного чемпионата мира в Польше выиграл по очкам у Иброхима Ушжонова из Узбекистана и стал первым медалистом в мужской сетке, передает корреспондент Vesti.kz.

Ташкенбай, выступающий в категории до 49 килограммов, выиграл у соперника единогласным решением судей, побеждая в каждом из трех раундов со счетом 5:0.

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В другой четвертьфинальной паре сильнейшего определяли Бишвамитра Чонгтам из Индии и Омер Аметович из Сербии. Сильнее оказался индийский боксер, который выиграл единогласным решением судей.

Добавим, что помимо Ташкенбая на ринг в Польше выйдут еще пять казахстанских боксеров. Елнур Суюнбай (до 60 килограммов) встретится с Юри Дос Рейсом из Бразилии, а соперником Ерболата Сабыра (до 56 килограммов) станет Сайдел Иван Родригес Дел Рэй из Кубы.

Сабыржан Аккалыков, выступающий в категории до 64 килограммов, будет боксировать с еще одним кубинцем — Дарианом Фавиером Кастро. Тяжеловес Мади Амиров, вышедший досрочно во второй круг категории с лимитом до 91 килограмма, встретится с Вишалом Гупта из Индии.

В категории до 75 килограммов сойдутся Диас Молжигитов и Александр Трофимчук из Литвы.

Полуфиналы МЧМ намечены на 20 апреля, а 22−23 числа определятся чемпионы турнира.

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