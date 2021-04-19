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19 апреля, источник: Vesti.kz

Еще одна победа над Кубой, или как Казахстан получил третью медаль МЧМ-2021

На ринг выйдут еще три боксера.

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Источник: AP 2020

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков стал третьим полуфиналистом молодежного чемпионата в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

Аккалыков, выступающий в категории до 64 килограммов, боксировал с еще одним кубинцем — Дарианом Фавиером Кастро. В первом раунде казахстанец выиграл с небольшим преимуществом (3:2).

В пользу казахстанца завершился и второй раунд (4:1), а общий счет стал 3:1. Третий раунд ситуацию не изменил.

Следующий соперник — Анкит Нарвал из Индии.

Ранее были выиграны первые медали турнира. Сначала полуфиналистом из Казахстана стал легковес Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов), который единогласным решением судей выиграл у Иброхима Ушжонова из Узбекистана.

Затем волевую победу со снятием балла вырвал Ерболат Сабыр, выступающий в категории до 56 килограммов, а следующим его соперником станет чемпион Европы Алексей Шендрик из России.

Добавим, что в четвертьфинальные поединки чемпионата мира пробились еще три казахстанских боксера. Елнур Суюнбай (до 60 килограммов) встретится с Юри Дос Рейсом из Бразилии, а соперником Диаса Молжигитова в категории до 75 килограммов станет Александр Трофимчук из Литвы.

Тяжеловес Мади Амиров, вышедший досрочно во второй круг категории с лимитом до 91 килограмма, встретится с Вишалом Гуптой из Индии. Полуфиналы МЧМ намечены на 20 апреля, а 22−23 числа определятся чемпионы турнира.

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