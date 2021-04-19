Еще одна победа над Кубой, или как Казахстан получил третью медаль МЧМ-2021
На ринг выйдут еще три боксера.
На ринг выйдут еще три боксера.
Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков стал третьим полуфиналистом молодежного чемпионата в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.
Аккалыков, выступающий в категории до 64 килограммов, боксировал с еще одним кубинцем — Дарианом Фавиером Кастро. В первом раунде казахстанец выиграл с небольшим преимуществом (3:2).
В пользу казахстанца завершился и второй раунд (4:1), а общий счет стал 3:1. Третий раунд ситуацию не изменил.
Следующий соперник — Анкит Нарвал из Индии.
Ранее были выиграны первые медали турнира. Сначала полуфиналистом из Казахстана стал легковес Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов), который единогласным решением судей выиграл у Иброхима Ушжонова из Узбекистана.
Затем волевую победу со снятием балла вырвал Ерболат Сабыр, выступающий в категории до 56 килограммов, а следующим его соперником станет чемпион Европы Алексей Шендрик из России.
Добавим, что в четвертьфинальные поединки чемпионата мира пробились еще три казахстанских боксера. Елнур Суюнбай (до 60 килограммов) встретится с Юри Дос Рейсом из Бразилии, а соперником Диаса Молжигитова в категории до 75 килограммов станет Александр Трофимчук из Литвы.
Тяжеловес Мади Амиров, вышедший досрочно во второй круг категории с лимитом до 91 килограмма, встретится с Вишалом Гуптой из Индии. Полуфиналы МЧМ намечены на 20 апреля, а 22−23 числа определятся чемпионы турнира.