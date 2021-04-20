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10:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Костя Цзю назвал условие для проведения боя сына в России

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю назвал условие для проведения боя с участием сына Тима Цзю в России. Его слова приводит RT.

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Источник: Reuters

Цзю потребовал от российских промоутеров письменное предложение с описанием условий поединка. Он добавил, что ему нужна информация по организационным вопросам: использованию прав, проведении трансляции шоу и названии компании, которая будет ее осуществлять. «Мне необходима уверенность, что гонорар дойдет до адресата. Тогда передам сыну», — подытожил боксер.

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5 апреля Костя Цзю рассказал о желании организовать бой с участием сына в России. По словам спортсмена, это очень сложно, и отметил, что в Австралии телекомпании платят организаторам поединков, чего нет в России.

Тим Цзю проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году. На его счету 18 побед в 19 поединках. 31 марта спортсмен нокаутировал ирландца Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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