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10:46 (мск), источник: Vesti.kz

Обошли Узбекистан и Кубу, или сколько казахстанских боксеров выиграли медали МЧМ-2021

У десятка команд — по одному медалисту.

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Сборная Казахстана по боксу обеспечила себе пять медалей на молодежном чемпионате мира в Польше, пропустив вперед только команду России, передает корреспондент Vesti.kz.

Российская сборная не имеет медалиста только в трех весовых категориях, в то время как Казахстан потерял пять спортсменов. У трех команд — по четыре полуфиналиста.

Команды — медалисты МЧМ-2021:

семь боксеров — Россия;
пять боксеров — Казахстан;
по четыре боксера — Индия, Украина и Узбекистан;
три боксера — Куба;
два боксера — Болгария;
по одному боксеру — Монголия, Италия, Колумбия, Кыргызстан, Бразилия, Венгрия, Армения, Польша, Азербайджан, Черногория и Япония.

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Ранее были выиграны первые медали турнира. Сначала полуфиналистом из Казахстана стал легковес Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов), который единогласным решением судей выиграл у Иброхима Ушжонова из Узбекистана.

Затем волевую победу со снятием балла вырвал Ерболат Сабыр, выступающий в категории до 56 килограммов, а следующим его соперником станет чемпион Европы Алексей Шендрик из России.

Третью медаль выиграл Сабыржан Аккалыков, боксер категории до 64 килограммов. Он встречался с еще одним кубинцем, Дарианом Фавиером Кастро, и победил раздельным решением судей.
Суперсредневесу Диасу Молжигитову (до 75 килограммов) не помешал выиграть медаль даже штраф в поединке с Александром Трофимчуком из Литвы. Следующий соперник — вице-чемпион Европы Михаил Усов из России.

Пятую медаль Казахстану принес Елнур Суюнбай (до 60 килограммов), а его следующим соперником станет Джон Элин Оробио Синиестра из Колумбии. Еще четыре принесли казахстанские спортсменки.

Полуфиналы МЧМ намечены на 20 апреля, а 22−23 числа определятся чемпионы турнира.

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