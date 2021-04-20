Обошли Узбекистан и Кубу, или сколько казахстанских боксеров выиграли медали МЧМ-2021
У десятка команд — по одному медалисту.
У десятка команд — по одному медалисту.
Сборная Казахстана по боксу обеспечила себе пять медалей на молодежном чемпионате мира в Польше, пропустив вперед только команду России, передает корреспондент Vesti.kz.
Российская сборная не имеет медалиста только в трех весовых категориях, в то время как Казахстан потерял пять спортсменов. У трех команд — по четыре полуфиналиста.
Команды — медалисты МЧМ-2021:
семь боксеров — Россия;
пять боксеров — Казахстан;
по четыре боксера — Индия, Украина и Узбекистан;
три боксера — Куба;
два боксера — Болгария;
по одному боксеру — Монголия, Италия, Колумбия, Кыргызстан, Бразилия, Венгрия, Армения, Польша, Азербайджан, Черногория и Япония.
Ранее были выиграны первые медали турнира. Сначала полуфиналистом из Казахстана стал легковес Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов), который единогласным решением судей выиграл у Иброхима Ушжонова из Узбекистана.
Затем волевую победу со снятием балла вырвал Ерболат Сабыр, выступающий в категории до 56 килограммов, а следующим его соперником станет чемпион Европы Алексей Шендрик из России.
Третью медаль выиграл Сабыржан Аккалыков, боксер категории до 64 килограммов. Он встречался с еще одним кубинцем, Дарианом Фавиером Кастро, и победил раздельным решением судей.
Суперсредневесу Диасу Молжигитову (до 75 килограммов) не помешал выиграть медаль даже штраф в поединке с Александром Трофимчуком из Литвы. Следующий соперник —
Пятую медаль Казахстану принес Елнур Суюнбай (до 60 килограммов), а его следующим соперником станет Джон Элин Оробио Синиестра из Колумбии. Еще четыре принесли казахстанские спортсменки.
Полуфиналы МЧМ намечены на 20 апреля, а 22−23 числа определятся чемпионы турнира.