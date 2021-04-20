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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN назвал пятерку лучших боксеров среднего веса. Головкин не первый

С одним из них GGG ведет переговоры.

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16
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16
фотографий
16
фотографий

Стриминговый сервис DAZN представил свой рейтинг пяти сильнейших боксеров среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), являющийся чемпионом мира по версиям IBF и IBO, занял в этом списке второе место, пропустив вперед себя обладателя пояса WBO — американца Джермалла Чарло.

Третье место в рейтинге занял чемпион WBO Деметриус Андраде из США, далее за ним расположились «суперчемпион» WBA японец Риота Мурата и мексиканец Хайме Мунгия.

Что примечательно, лидером дивизиона DAZN признал бойца, не имеющего контракта с платформой и выступающего на конкурирующих Showtime и FOX Sports. С DAZN сотрудничают Головкин, Андраде и Мунгия, а Мурата выступает на ESPN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что Головкин ведет переговоры с Муратой об объединительном поединке. Сам бой планируется на 31 декабря в Японии.

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