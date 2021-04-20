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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Огненный парень из Казахстана. Как молодой легковес разрушает соперников на МЧМ-2021 по боксу

Он первым оформил медаль турнира.

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Казахстанский легковес Санжар Ташкенбай не только первым обеспечил для команды медаль чемпионата мира в Польше, но и прошел к цели в ярком стиле. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Ташкенбай стартовал на МЧМ с победы над Джулиано Гомано из Германии во втором круге турнира. Казахстанский боксер выиграл встречу единогласным решением судей.

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Во втором проведенном поединке Ташкенбай выиграл у Иброхима Ушжонова из Узбекистана. Еще один выигрыш единогласным решением судей в огненном противостоянии.

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Добавим, что в казахстанские боксеры обеспечили себе пять медалей мирового турнира, обогнав команды Кубы и Узбекистана. Обеспечили себе награды и казахстанские спортсменки, которые выступают в параллельном турнире.

Сегодня, 20 апреля, на МЧМ пройдут бои за выход в финал соревнования. Поединки за «золото» состоятся 22−23 числа.

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