Огненный парень из Казахстана. Как молодой легковес разрушает соперников на МЧМ-2021 по боксу
Он первым оформил медаль турнира.
Он первым оформил медаль турнира.
Казахстанский легковес Санжар Ташкенбай не только первым обеспечил для команды медаль чемпионата мира в Польше, но и прошел к цели в ярком стиле. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Ташкенбай стартовал на МЧМ с победы над Джулиано Гомано из Германии во втором круге турнира. Казахстанский боксер выиграл встречу единогласным решением судей.
Во втором проведенном поединке Ташкенбай выиграл у Иброхима Ушжонова из Узбекистана. Еще один выигрыш единогласным решением судей в огненном противостоянии.
Добавим, что в казахстанские боксеры обеспечили себе пять медалей мирового турнира, обогнав команды Кубы и Узбекистана. Обеспечили себе награды и казахстанские спортсменки, которые выступают в параллельном турнире.
Сегодня, 20 апреля, на МЧМ пройдут бои за выход в финал соревнования. Поединки за «золото» состоятся 22−23 числа.