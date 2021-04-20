Баста открыл боксерскую промоутерскую компанию
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/.
«Мы рады объявить о создании Gazfight и о том, что планируем делать в будущем. Мы думали, что можем сделать для бокса, чтобы этот замечательный вид спорта был еще более популярным», — сказал Баста.
В рамках первого турнира, который пройдет в подмосковных Химках 21 мая, состоится бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.
Баста также является владельцем и одним из руководителей футбольного клуба СКА из