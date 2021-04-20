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12:51 (мск), источник: ТАСС

Баста открыл боксерскую промоутерскую компанию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) открыл промоутерскую компанию по проведению боксерских турниров Gazfight. Об этом было объявлено во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы рады объявить о создании Gazfight и о том, что планируем делать в будущем. Мы думали, что можем сделать для бокса, чтобы этот замечательный вид спорта был еще более популярным», — сказал Баста.

В рамках первого турнира, который пройдет в подмосковных Химках 21 мая, состоится бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

Баста также является владельцем и одним из руководителей футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

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