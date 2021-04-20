Баста отказался организовать боксерской бой между Александром Емельяненко и Джиганом
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рэпер Василий Вакуленко (Баста) отказался организовать боксерский бой между рэпером Денисом
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рэпер Василий Вакуленко (Баста) отказался организовать боксерский бой между рэпером Денисом
Ранее стало известно, что Джиган и Емельяненко планируют провести поединок друг против друга.
«Мне в музыке интересно заниматься
Во вторник Вакуленко объявил о создании боксерской промоутерской компании Gazfight.