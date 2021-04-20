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12:56 (мск), источник: ТАСС

Баста отказался организовать боксерской бой между Александром Емельяненко и Джиганом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рэпер Василий Вакуленко (Баста) отказался организовать боксерский бой между рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом) и бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Об этом Вакуленко заявил на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Джиган и Емельяненко планируют провести поединок друг против друга.

«Мне в музыке интересно заниматься чем-то достойным, серьезным. Думаю, много замечательных людей готовы поразвлекаться и организовать такой бой. Мне неинтересно этим заниматься», — сказал Вакуленко.

Во вторник Вакуленко объявил о создании боксерской промоутерской компании Gazfight.

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