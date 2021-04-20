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13:18 (мск), источник: ТАСС

Боксер Сергей Ковалев может провести бой на турнире промоутерской компании Басты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может провести бой на одном из турниров промоутерской компании рэпера Василия Вакуленко (Басты). Об этом на пресс-конференции заявил промоутер Алексей Титов.

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Источник: AP 2020

Во вторник Вакуленко объявил о создании боксерской промоутерской компании Gazfight. В рамках первого турнира, который пройдет в подмосковных Химках 21 мая, состоится бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Работаем над следующим боем Сергея Ковалева, — сказал Титов. — Есть различные варианты. После шоу 21 мая мы сядем и обсудим. Но почему бы нет?».

Ковалев в настоящее время проходит процедуры допинг-контроля для возвращения в бокс после обнаружения в его допинг-пробах запрещенных препаратов.

Ковалеву 38 лет, он владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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