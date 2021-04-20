Боксер Сергей Ковалев может провести бой на турнире промоутерской компании Басты

Во вторник Вакуленко объявил о создании боксерской промоутерской компании Gazfight. В рамках первого турнира, который пройдет в подмосковных Химках 21 мая, состоится бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Работаем над следующим боем Сергея Ковалева, — сказал Титов. — Есть различные варианты. После шоу 21 мая мы сядем и обсудим. Но почему бы нет?».

Ковалев в настоящее время проходит процедуры допинг-контроля для возвращения в бокс после обнаружения в его допинг-пробах запрещенных препаратов.