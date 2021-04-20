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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Левит и Жусупов представят сборную Казахстана на международном турнире в Сербии

Объявлен состав команды.

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Сборная Казахстана по боксу с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым отправилась в Сербию, сообщается на сайте КФБ.

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Команда примет участие в международном турнире Belgrade Winner. Честь страны будут защищать девять боксеров, в числе которых обладатели олимпийских лицензий Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов, Аблайхан Жусупов и Василий Левит.

Состав сборной Казахстана на Belgrade Winner: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Ертуган Зейнуллинов (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Ермахан Жакпеков (до 75 килограммов), Нурканат Райыс (до 75 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).

Турнир стартует 22 апреля и завершится 28-го.

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