Уже есть серьезная потеря в Питере. Казахстанские боксеры стартовали на крупном турнире
Вторая группа отправилась в Сербию.
Вторая группа отправилась в Сербию.
В российском
Стоит сразу отметить, в Питере команда выступает не в полом составе. Тренерский штаб принял решение не выставлять боксера в самой тяжелой весовой категории — свыше 91 килограмма. Так что в культурную столицу России отправились представители девяти весов.
Среди них три обладателя олимпийской лицензии: чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, Абильхан Аманкул и Закир Сафиуллин. Также вновь дан шанс молодым боксерам проявить свои амбиции и потенциал, показать, чему научились на сборах с основной сборной.
Таким составом подопечные Галымбека Кенжебаева заявились на соревнования:
До 49 килограммов: Темиртас Жусупов, Даниял Сабит;.
До 52 килограммов: Махмуд Сабырхан;.
До 57 килограммов: Оразбек Асылкулов;.
До 60 килограммов: Бекнур Ожанов;.
До 63 килограммов: Закир Сафиуллин;.
До 69 килограммов: Асланбек Шымбергенов;.
До 75 килограммов: Абильхан Аманкул;.
До 81 килограмма: Бекзад Нурдаулетов;.
До 91 килограмма: Айбек Оралбай.
Всего в
Чуть не забыли. Обидчиком Сафиуллина стал Александр Пароскив (Молдовия). В свою очередь, дежурными победами отметились Асылкулов и Аманкул. Были биты итальянец Халита Фрицмази (дело рук Оразбека) нидерландец Макс Ван Дер Пас (не смог противостоять нашему Абильхану). Турнир продолжается. Ждем, конечно, медалей. Особенно от лидеров. Хотя и молодежь не стоит сбрасывать со счетов. Особенно Сабырхана. Добавим, что параллельно вторая группа сборной отправилась в Сербию. Там тоже пройдет международный турнир. Заявлены некоторые лидеры.