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11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
26AMC Fight Nights 100 в Москве
14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Уже есть серьезная потеря в Питере. Казахстанские боксеры стартовали на крупном турнире

Вторая группа отправилась в Сербию.

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В российском Санкт-Петербурге стартовал крупный международный турнир по боксу. Казахстанская сборная в первый же день понесла потерю, причем довольно серьезную. Все подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Стоит сразу отметить, в Питере команда выступает не в полом составе. Тренерский штаб принял решение не выставлять боксера в самой тяжелой весовой категории — свыше 91 килограмма. Так что в культурную столицу России отправились представители девяти весов.

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Среди них три обладателя олимпийской лицензии: чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, Абильхан Аманкул и Закир Сафиуллин. Также вновь дан шанс молодым боксерам проявить свои амбиции и потенциал, показать, чему научились на сборах с основной сборной.

Таким составом подопечные Галымбека Кенжебаева заявились на соревнования:

До 49 килограммов: Темиртас Жусупов, Даниял Сабит;.

До 52 килограммов: Махмуд Сабырхан;.

До 57 килограммов: Оразбек Асылкулов;.

До 60 килограммов: Бекнур Ожанов;.

До 63 килограммов: Закир Сафиуллин;.

До 69 килограммов: Асланбек Шымбергенов;.

До 75 килограммов: Абильхан Аманкул;.

До 81 килограмма: Бекзад Нурдаулетов;.

До 91 килограмма: Айбек Оралбай.

Всего в Санкт-Петербурге выступают боксеры из 15 стран. Общее количество участников — более 100. Накануне, 19 апреля, состоялся первый день турнира, по итогам которого наша команда недосчиталась одного бойца в самом начале. В стартовом поединке уступил Закир Сафиуллин. Это весомая потеря, если учитывать факт того, что данный боксер должен представить страну на Олимпиаде в Токио. Так что вылет довольно болезненный (особенно из-за стадии). Не удалось ему на длинной дистанции показать свою текущую форму. Трудно будет провести анализ и сдвинуть вектор его подготовки. От олимпийской сборной ждут прежде всего стабильности и уверенных побед. Пока же в этом сезоне это отсутствует. Правда, постепенно боксеры набирают. Все-таки карантин пагубно сказался. При хорошей «физике» проваливаются техническая и тактическая подготовки. Нет ощущения ринга, соперника. Подобное должно прийти через один-два турнира. Только боевой практики надо больше, не один бой.

Чуть не забыли. Обидчиком Сафиуллина стал Александр Пароскив (Молдовия). В свою очередь, дежурными победами отметились Асылкулов и Аманкул. Были биты итальянец Халита Фрицмази (дело рук Оразбека) нидерландец Макс Ван Дер Пас (не смог противостоять нашему Абильхану). Турнир продолжается. Ждем, конечно, медалей. Особенно от лидеров. Хотя и молодежь не стоит сбрасывать со счетов. Особенно Сабырхана. Добавим, что параллельно вторая группа сборной отправилась в Сербию. Там тоже пройдет международный турнир. Заявлены некоторые лидеры.

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