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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

В США назвали сильные стороны следующего соперника казахстанского спарринг-партнера «Канело»

Поединок состоится 22 апреля.

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Следующий поединок казахстанца Бобиржана Моминова (12−0, 8 KO) будет непростым. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Также он объяснил, в чем заключается главная угроза от американца мексиканского происхождения Анхеля Руиса (16−1, 12 КО).

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Поединок запланирован на 22 апреля в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США). Подробнее о сопернике казахстанца можно прочитать по этой ссылке.

«Моминова ждет непростой поединок. Его соперник очень быстр и силен. Однако главным его минусом является чрезмерная импульсивность. Руис слишком горячий парень. Это стало причиной его единственного поражения. В целом они с Моминовым выглядят равными оппонентами. Я предполагаю, что поединок получится зрелищным и захватывающим. Ведь Руис будет предельно мотивирован. Ему необходимо реабилитироваться за поражение. Это делает его реальной угрозой казахстанцу», — отметил Маккаферри.

Свой последний бой Моминов провел 27 сентября 2020 года в Казани (Россия), когда победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал вакантный титул IBF Eurasia в полусреднем весе.

Также казахстанец известен тем, что в качестве спарринг-партнера помогал мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (55−1−2, 37 КО) готовиться к бою с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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