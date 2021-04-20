В США назвали сильные стороны следующего соперника казахстанского спарринг-партнера «Канело»

Следующий поединок казахстанца Бобиржана Моминова (12−0, 8 KO) будет непростым. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Также он объяснил, в чем заключается главная угроза от американца мексиканского происхождения Анхеля Руиса (16−1, 12 КО).

Поединок запланирован на 22 апреля в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США). Подробнее о сопернике казахстанца можно прочитать по этой ссылке.

«Моминова ждет непростой поединок. Его соперник очень быстр и силен. Однако главным его минусом является чрезмерная импульсивность. Руис слишком горячий парень. Это стало причиной его единственного поражения. В целом они с Моминовым выглядят равными оппонентами. Я предполагаю, что поединок получится зрелищным и захватывающим. Ведь Руис будет предельно мотивирован. Ему необходимо реабилитироваться за поражение. Это делает его реальной угрозой казахстанцу», — отметил Маккаферри.

Свой последний бой Моминов провел 27 сентября 2020 года в Казани (Россия), когда победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал вакантный титул IBF Eurasia в полусреднем весе.