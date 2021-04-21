«Готов выходить против любого соперника». Джукембаев — о дебюте в США и переезде казахстанских боксеров за границу

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) в интервью Sputnik Казахстан поделился ожиданиями от предстоящего боя с нокаутером из Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом (16−1, 16 КО), а также высказался о переезде других боксеров из Казахстана за границу.

— Многие казахстанские боксеры, переезжая в США, сталкиваются с проблемами. В первую очередь финансового характера. Как у вас обстоят дела с этим?

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— Неважно, в какую страну переезжает боксер. Очень часто наши соотечественники сталкиваются с подобными проблемами в чужой стране. Все, чего достигли мы, казахстанские боксеры, — благодаря Всевышнему и, конечно же, колоссальному труду. Только сейчас у нас потихоньку налаживается бизнес — экспорт боксеров в зарубежные страны. Инвестиции в профессиональный бокс — прибыльная бизнес-модель. В Казахстане много талантливых боксеров, поэтому на них обращают внимание за рубежом.

— Есть информация, что вашим следующим соперником станет Сабриэль Матиас из Пуэрто-Рико. Названа даже дата встречи — 29 мая.

— По линии IBF сейчас первые две позиции свободны. Я располагаюсь на восьмом месте в рейтинге. В нашем дивизионе определяются боксеры среди топ-15 сильнейших, которые будут боксировать за титул. Моя команда проделывает большую работу, чтобы я имел возможность уже в скором времени выйти на большие бои. Добавлю, что готов выходить на ринг против любого соперника. Готовлюсь в усиленном режиме, чтобы подойти к своему дебюту в США во всеоружии.