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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Не цепляйся». Как казахстанский боксер борцовским приемом уложил соперника в полуфинале МЧМ-2021

В финале ему будет противостоять чемпион Европы из России.

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Легковес Санжар Ташкенбай стал первым финалистом от сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

Ташкенбай, выступающий в категории до 49 килограммов, оказался сильнее в полуфинале Бишвамитра Чонгтама из Индии. В первом раунде казахстанцу даже удалось уложить соперника на лопатки, о чем свидетельствует приведенное ниже видео:

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«Не цепляйся: от Санжара Ташкенбая во время молодежного чемпионата мира», — говорится в подписи к нему.

Напомним, что в финале соперником Санжара будет чемпион Европы Роберт Бадалин из России.

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