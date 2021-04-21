«Не цепляйся». Как казахстанский боксер борцовским приемом уложил соперника в полуфинале МЧМ-2021
В финале ему будет противостоять чемпион Европы из России.
В финале ему будет противостоять чемпион Европы из России.
Легковес Санжар Ташкенбай стал первым финалистом от сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.
Ташкенбай, выступающий в категории до 49 килограммов, оказался сильнее в полуфинале Бишвамитра Чонгтама из Индии. В первом раунде казахстанцу даже удалось уложить соперника на лопатки, о чем свидетельствует приведенное ниже видео:
«Не цепляйся: от Санжара Ташкенбая во время молодежного чемпионата мира», — говорится в подписи к нему.
Напомним, что в финале соперником Санжара будет чемпион Европы Роберт Бадалин из России.