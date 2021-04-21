«Это главный враг GGG». В США прокомментировали перспективы Головкина и рейтинг средневесов от DAZN
Он не выходил на ринг с прошлого года.
Он не выходил на ринг с прошлого года.
Казахстанец Геннадий Головкин
Эксперт высказался об объединительных поединках и назвал главного врага GGG. Также прокомментировал рейтинг средневесов от DAZN, по которому боксер из Казахстана занял лишь второе место, уступив американцу Джермаллу Чарло.
«Подозрительно мало информации о следующем шаге Головкина. Возможно, что в команде казахстанского чемпиона не могут найти точек соприкосновения с Муратой и Чарло. Андраде после победы в последнем бою уже заявил, что хочет драться с Головкиным, но не в ближайшее время. Болельщики ждут больших боев, но у GGG были драма с Сергеем Деревянченко и избиение Камила Шереметы. Ему нужно быть активнее. Мы помним, что у него по контракту с DAZN еще несколько боев, и их нужно отрабатывать. Есть мнения, что команда Головкина отказывается от переговоров, но я думаю, они лишены смысла. Он хочет объединить титулы и встретиться с “Канело”. Об этом GGG не раз говорил. Я не согласен с рейтингом DAZN. Головкин
Напомним, что 39-летний Головкин имеет контракт с Эдди Хирном и DAZN еще на четыре боя.
Казахстанец еще не выходил на ринг в этом году — в последнем бою он победил обязательного претендента Камила Шеремету в декабре прошлого года. При этом о своем желании встретиться с GGG уже заявляли Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Хайме Мунгия.