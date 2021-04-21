«Это главный враг GGG». В США прокомментировали перспективы Головкина и рейтинг средневесов от DAZN

«Подозрительно мало информации о следующем шаге Головкина. Возможно, что в команде казахстанского чемпиона не могут найти точек соприкосновения с Муратой и Чарло. Андраде после победы в последнем бою уже заявил, что хочет драться с Головкиным, но не в ближайшее время. Болельщики ждут больших боев, но у GGG были драма с Сергеем Деревянченко и избиение Камила Шереметы. Ему нужно быть активнее. Мы помним, что у него по контракту с DAZN еще несколько боев, и их нужно отрабатывать. Есть мнения, что команда Головкина отказывается от переговоров, но я думаю, они лишены смысла. Он хочет объединить титулы и встретиться с “Канело”. Об этом GGG не раз говорил. Я не согласен с рейтингом DAZN. Головкин по-прежнему является лучшим в среднем весе. Однако время — главный враг Головкина. Ему жизненно необходимо найти достойных оппонентов, чтобы удовлетворить болельщиков», — отметил МакКаферри.