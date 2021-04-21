Скандальное решение и победы над Узбекистаном, или как Казахстан получил пару финалисток на МЧМ-2021

Две казахстанские боксерши вышли в финал молодежного чемпионата мира в Польше, а сборная вошла в число команд, спортсменки которых претендуют на первое место в турнире. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Победами отметились Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов) и Дана Дидай (до 75 килограммов), а Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма) стали бронзовыми призерами.

Команды-финалисты МЧМ-2021 (среди девушек):

семь спортсменок — Индия;

три спортсменки — Россия;

по две спортсменки — Казахстан, Польша, Узбекистан;

по одной спортсменке — Молдова, Турция, Франция и Украина.

Шаяхметова в финальном бою встретится с молодежной чемпионкой Азии-2019 — Винкой из Индии. А ранее казахстанка прошла бронзового призера того турнира — Дилфузу Бекову из Узбекистана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/idsxI0MZpUY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С небольшим скандалом на пути к финалу столкнулась Дидай, когда ее признали проигравшей в «странном» поединке с Богларкой Варга из Венгрии, но затем пересмотрели решение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5JUX7Q2poeI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале казахстанский суперсредневес выглядела увереннее и выиграла у Сохибы Рузметовой из Узбекистана, а в бою за золото встретится с еще одной спортсменкой из Индии — чемпионкой Азии Санамачей Чану Токчом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QLsz-rQ1sz0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что финальные поединки у девушек пройдут завтра, 22 апреля, а на следующий день, 23 апреля, чемпионов определят в мужской сетке турнира.