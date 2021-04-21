Скандальное решение и победы над Узбекистаном, или как Казахстан получил пару финалисток на МЧМ-2021
Пять спортсменок стали призерами турнира.
Пять спортсменок стали призерами турнира.
Две казахстанские боксерши вышли в финал молодежного чемпионата мира в Польше, а сборная вошла в число команд, спортсменки которых претендуют на первое место в турнире. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Победами отметились Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов) и Дана Дидай (до 75 килограммов), а Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма) стали бронзовыми призерами.
семь спортсменок — Индия;
три спортсменки — Россия;
по две спортсменки — Казахстан, Польша, Узбекистан;
по одной спортсменке — Молдова, Турция, Франция и Украина.
Шаяхметова в финальном бою встретится с молодежной чемпионкой Азии-2019 — Винкой из Индии. А ранее казахстанка прошла бронзового призера того турнира — Дилфузу Бекову из Узбекистана.
С небольшим скандалом на пути к финалу столкнулась Дидай, когда ее признали проигравшей в «странном» поединке с Богларкой Варга из Венгрии, но затем пересмотрели решение.
В полуфинале казахстанский суперсредневес выглядела увереннее и выиграла у Сохибы Рузметовой из Узбекистана, а в бою за золото встретится с еще одной спортсменкой из Индии — чемпионкой Азии Санамачей Чану Токчом.
Добавим, что финальные поединки у девушек пройдут завтра, 22 апреля, а на следующий день, 23 апреля, чемпионов определят в мужской сетке турнира.
Казахстан сохранил до финалов четырех боксеров, а один участник стал бронзовым призером МЧМ.