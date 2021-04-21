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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер с 18 победами может стать следующим соперником непобежденного супертяжа из Казахстана

Поединок состоится летом.

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Профессиональному казахстанскому боксеру-тяжеловесу Жану Кособуцкому (15−0, 14 КО) подобрали соперника для следующего боя. Источник, близкий к ситуации, сообщает, что переговоры ведутся с 27-летним Рикардо Снайдерсом (18−2, 8 КО) из Нидерландов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сам поединок состоится летом. При этом казахстанец не против провести событие на родине. Этот бой станет первым после подписания контракта с известным промоутером Фрэнком Уорреном из Великобритании.

Снайдерс в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда был нокаутирован другим боксером Уоррена — британцем Дэниелом Дюбуа (15−0, 14 KO), который защитил титул интернационального чемпиона WBO.

Сейчас Кособуцкий владеет титулом WBA International. Он добыл его в феврале в Гамбурге, в четвертом раунде удосрочив нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО). Благодаря этому успеху боксер поднялся на 14-е место в рейтинге организации.

Добавим, что пояс от WBA стал для 32-летнего супертяжеловеса вторым в профессиональной карьере.

В конце 2019 года Кособуцкий нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и выиграл вакантный титул IBO Inter-Continental.

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