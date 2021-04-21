Боксер с 18 победами может стать следующим соперником непобежденного супертяжа из Казахстана
Поединок состоится летом.
Поединок состоится летом.
Профессиональному казахстанскому
Сам поединок состоится летом. При этом казахстанец не против провести событие на родине. Этот бой станет первым после подписания контракта с известным промоутером Фрэнком Уорреном из Великобритании.
Снайдерс в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда был нокаутирован другим боксером Уоррена — британцем Дэниелом Дюбуа (15−0, 14 KO), который защитил титул интернационального чемпиона WBO.
Сейчас Кособуцкий владеет титулом WBA International. Он добыл его в феврале в Гамбурге, в четвертом раунде удосрочив нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО). Благодаря этому успеху боксер поднялся на 14-е место в рейтинге организации.
Добавим, что пояс от WBA стал для 32-летнего супертяжеловеса вторым в профессиональной карьере.
В конце 2019 года Кособуцкий нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и выиграл вакантный титул IBO