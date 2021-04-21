Фаворит из Казахстана и бой с чемпионом Европы. Кто может остановить на пути к «золоту» МЧМ-2021
Боксеры гарантировали себе пять медалей.
Боксеры гарантировали себе пять медалей.
Четыре казахстанских боксера вышли в финал молодежного чемпионата мира в Польше, где их ждет не только победитель Евро-2020, но и некоторые «неожиданные» соперники. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Казахстанская команда оформила одно из самых многочисленных представительств в боях за «золото», пропустив вперед только Россию, но обогнав Украину, Узбекистан и Кубу. Первой официальной медалью казахстанцев стала «бронза», с которой финишировал суперсредневес Диас Молжигитов (до 75 килограммов).
Оставшийся квартет может подняться на высшую ступень пьедестала. Откроет программу для казахстанцев легковес Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов). В полуфинале он прошел Бишвамитра Чонгтама из Индии, а в главном бою встретится с чемпионом Европы-2020 — Робертом Бадаляном из России.
Победа над чемпионом Европы-2020 Алексеем Шендриком из России вывела казахстанца Ерболата Сабыра в фавориты категории до 56 килограммов. Его соперник по финалу — Сачин из Индии.
В третьем финале Елнур Суюнбай (до 60 килограммов) встретится с чемпионом Азии-2019 японцем Реито Цуцуми. В полуфинале он победил Джона Элина Оробио Синиестру из Колумбии, не дав сопернику шанса на камбэк.
Другой призер континентального турнира 2019 года Анкит Нарвал из Индии пытался остановить Сабыржана Аккалыкова в категории до 64 килограммов, но остался с бронзовой наградой.
Следующий соперник казахстанца — медалист ЧЕ-2020 Бозорбой Матякубов из Украины.
Напомним, что финалы в мужской сетке молодежного чемпионата мира пройдут 23 апреля, а в женской, куда пробились две спортсменки из Казахстана, — 22 апреля. Еще четыре спортсмена оформили бронзовые медали планетарного старта.