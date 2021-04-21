Фаворит из Казахстана и бой с чемпионом Европы. Кто может остановить на пути к «золоту» МЧМ-2021

Четыре казахстанских боксера вышли в финал молодежного чемпионата мира в Польше, где их ждет не только победитель Евро-2020, но и некоторые «неожиданные» соперники. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская команда оформила одно из самых многочисленных представительств в боях за «золото», пропустив вперед только Россию, но обогнав Украину, Узбекистан и Кубу. Первой официальной медалью казахстанцев стала «бронза», с которой финишировал суперсредневес Диас Молжигитов (до 75 килограммов).

Оставшийся квартет может подняться на высшую ступень пьедестала. Откроет программу для казахстанцев легковес Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов). В полуфинале он прошел Бишвамитра Чонгтама из Индии, а в главном бою встретится с чемпионом Европы-2020 — Робертом Бадаляном из России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0MsKHfgKJZM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа над чемпионом Европы-2020 Алексеем Шендриком из России вывела казахстанца Ерболата Сабыра в фавориты категории до 56 килограммов. Его соперник по финалу — Сачин из Индии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X5NEItYT0yo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем финале Елнур Суюнбай (до 60 килограммов) встретится с чемпионом Азии-2019 японцем Реито Цуцуми. В полуфинале он победил Джона Элина Оробио Синиестру из Колумбии, не дав сопернику шанса на камбэк.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8PSGMtkgMhI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой призер континентального турнира 2019 года Анкит Нарвал из Индии пытался остановить Сабыржана Аккалыкова в категории до 64 килограммов, но остался с бронзовой наградой.

Следующий соперник казахстанца — медалист ЧЕ-2020 Бозорбой Матякубов из Украины.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IDfGDN6Occ8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.