Стать чемпионом и войти в историю. Казахстанский боксер собрался стать следующим Головкиным
Свой бой он проведет утром 23 апреля.
Свой бой он проведет утром 23 апреля.
Казахстанский боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО) поделился настроем и грандиозными планами на предстоящий бой с американцем мексиканского происхождения Анхелем Руисом (16−1, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В частности, Бобиржан заявил о намерении повторить успех своего соотечественника — двукратного чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО).
«Моя цель — стать чемпионом мира и войти в историю. Прямо сейчас Казахстан — это только Triple G (Геннадий Головкин), и я пытаюсь стать следующим», — цитирует Моминова
Бой Моминов — Руис, рассчитанный на восемь раундов, состоится завтра утром, 23 апреля, в
Для Моминова предстоящий бой станет первым с 27 сентября прошлого года, когда он в Казани (Россия) победил решением судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал титул чемпиона Евразии по версии IBF в полусреднем весе.
Также Моминов известен тем, что в качестве