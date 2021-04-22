Стать чемпионом и войти в историю. Казахстанский боксер собрался стать следующим Головкиным

Казахстанский боксер полусреднего веса Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО) поделился настроем и грандиозными планами на предстоящий бой с американцем мексиканского происхождения Анхелем Руисом (16−1, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, Бобиржан заявил о намерении повторить успех своего соотечественника — двукратного чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО).

«Моя цель — стать чемпионом мира и войти в историю. Прямо сейчас Казахстан — это только Triple G (Геннадий Головкин), и я пытаюсь стать следующим», — цитирует Моминова пресс-служба Ring City USA.

Бой Моминов — Руис, рассчитанный на восемь раундов, состоится завтра утром, 23 апреля, в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США). Соперники прошли взвешивание и оба уложились в лимит дивизиона (66,7 килограмма / 147 фунтов). Так, Моминов показал на весах 66,3 килограмма (146,2 фунта), а Руис оказался чуть тяжелее — 66,5 (146,6).

Для Моминова предстоящий бой станет первым с 27 сентября прошлого года, когда он в Казани (Россия) победил решением судей россиянина Вагинака Тамразяна (17−8, 5 КО) и завоевал титул чемпиона Евразии по версии IBF в полусреднем весе.

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