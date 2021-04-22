Жанибек Алимханулы стал вторым в рейтинге WBO. Канат Ислам в первой пятерке

Так, в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы поднялся с третьего места на второе, уступая лишь мексиканцу Хайме Мунгие. Также улучшил свое положение Канат Ислам, который теперь идет пятым, а вот Мейирим Нурсултанов сохранил 13-ю строчку. Чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американец Деметриус Андраде.