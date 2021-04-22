Жанибек Алимханулы стал вторым в рейтинге WBO. Канат Ислам в первой пятерке
Нурсултанов и Ербосынулы сохранили позиции.
Нурсултанов и Ербосынулы сохранили позиции.
Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, где изменения затронули и казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы поднялся с третьего места на второе, уступая лишь мексиканцу Хайме Мунгие. Также улучшил свое положение Канат Ислам, который теперь идет пятым, а вот Мейирим Нурсултанов сохранил 13-ю строчку. Чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американец Деметриус Андраде.
Представитель второго среднего веса Айдос Ербосынулы остался на четвертом месте. Титулом чемпиона WBO в этом дивизионе владеет британец Билли Джо Сондерс.
Добавим, что Алимханулы и Ербосынулы владеют поясами WBO Global в своих весовых категориях.