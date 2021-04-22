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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы стал вторым в рейтинге WBO. Канат Ислам в первой пятерке

Нурсултанов и Ербосынулы сохранили позиции.

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Источник: Instagram

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, где изменения затронули и казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы поднялся с третьего места на второе, уступая лишь мексиканцу Хайме Мунгие. Также улучшил свое положение Канат Ислам, который теперь идет пятым, а вот Мейирим Нурсултанов сохранил 13-ю строчку. Чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американец Деметриус Андраде.

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Представитель второго среднего веса Айдос Ербосынулы остался на четвертом месте. Титулом чемпиона WBO в этом дивизионе владеет британец Билли Джо Сондерс.

Добавим, что Алимханулы и Ербосынулы владеют поясами WBO Global в своих весовых категориях.

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