Первый финал МЧМ-2021 с нокдаунами для Казахстана, или как «золото» забрала чемпионка Азии

Казахстанка Жулдыз Шаяхметова проиграла бой за «золото» молодежного чемпионата мира в Польше победительнице азиатского турнира — Винке из Индии, передает корреспондент Vesti.kz.

Бой в категории до 60 килограммов завершился досрочно в пользу Винки. Первый раунд выиграла спортсменка из Индии (1:4), а во втором и третьем Шаяхметовой отсчитали нокдауны.

Эта золотая медаль стала четвертой для спортсменки из Индии в пяти проведенных финалах, а у Казахстана остался последний шанс на победу.

Дана Дидай, выступающая в категории до 75 килограммов, встретится с еще одной чемпионкой Азии из Индии — Санамачей Чану Токчом.

Ранее бронзовыми призерами турнира стали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).