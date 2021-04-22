Первый финал МЧМ-2021 с нокдаунами для Казахстана, или как «золото» забрала чемпионка Азии
Бой был остановлен досрочно.
Бой был остановлен досрочно.
Казахстанка Жулдыз Шаяхметова проиграла бой за «золото» молодежного чемпионата мира в Польше победительнице азиатского турнира — Винке из Индии, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой в категории до 60 килограммов завершился досрочно в пользу Винки. Первый раунд выиграла спортсменка из Индии (1:4), а во втором и третьем Шаяхметовой отсчитали нокдауны.
Эта золотая медаль стала четвертой для спортсменки из Индии в пяти проведенных финалах, а у Казахстана остался последний шанс на победу.
Дана Дидай, выступающая в категории до 75 килограммов, встретится с еще одной чемпионкой Азии из Индии — Санамачей Чану Токчом.
Ранее бронзовыми призерами турнира стали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).
Добавим, что завтра, 23 апреля, на молодежном чемпионате мира в Польше пройдут финалы в мужской сетке турнира. На ринг выйдут четыре казахстанских боксера, а еще один спортсмен оформил бронзовую медаль состязания.