Почти «золото» МЧМ-2021, или как казахстанка билась в финале с чемпионкой Азии
Ранее были выиграны еще четыре медали.
Ранее были выиграны еще четыре медали.
Боксерша Дана Дидай не смогла принести сборной Казахстана единственную золотую медаль молодежного чемпионата мира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.
В финальном поединке весовой категории до 75 килограммов Дидай проиграла чемпионке Азии Санамачей Чану Токчом из Индии. Стартовый раунд остался за Токчом (2:3), а у Дидай открылось кровотечение.
После второго раунда у трех рефери была ничья (19:19), а оставшиеся отдали голоса каждой из спортсменок. Третий раунд остался за спортсменкой из Индии.
С серебряной наградой мировой турнир завершила Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов), которая в финале уступила еще одной чемпионке Азии — Винке из Индии.
Ранее бронзовыми призерами турнира стали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).
Добавим, что завтра, 23 апреля, на молодежном чемпионате мира в Польше пройдут финалы в мужской сетке турнира. На ринг выйдут четыре казахстанских боксера, а еще один спортсмен оформил бронзовую медаль состязания.