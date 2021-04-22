Почти «золото» МЧМ-2021, или как казахстанка билась в финале с чемпионкой Азии

Боксерша Дана Дидай не смогла принести сборной Казахстана единственную золотую медаль молодежного чемпионата мира в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

В финальном поединке весовой категории до 75 килограммов Дидай проиграла чемпионке Азии Санамачей Чану Токчом из Индии. Стартовый раунд остался за Токчом (2:3), а у Дидай открылось кровотечение.

После второго раунда у трех рефери была ничья (19:19), а оставшиеся отдали голоса каждой из спортсменок. Третий раунд остался за спортсменкой из Индии.

С серебряной наградой мировой турнир завершила Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов), которая в финале уступила еще одной чемпионке Азии — Винке из Индии.

Ранее бронзовыми призерами турнира стали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).