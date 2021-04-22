В борьбе с Узбекистаном и Россией, или как Казахстан завершил первый день финалов на МЧМ-2021

Женская сборная Казахстана по боксу проиграла оба финала на молодежном чемпионате мира в Польше и финишировала с двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами, передает корреспондент Vesti.kz. Этот результат не позволил войти в топ-5 команд турнира, а первой стала Индия.

С серебряной наградой мировой турнир завершила Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов), которая в финале уступила еще одной чемпионке Азии — Винке из Индии.

В другом финале была близка к победе Дана Дидай (до 75 килограммов), но решающий, третий раунд судейская бригада отдала чемпионке Азии Санамаче Чану Токчом из Индии.

Ранее бронзовыми призерами турнира стали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).

Медальный зачет МЧМ-2021 (среди девушек):

1. Индия — 7 — 0 — 0;

2. Россия — 1 — 2 — 1;

3. Узбекистан — 1 — 1 — 4;

4. Турция — 1 — 0 — 0;

5. Польша — 0 — 2 — 5;

6. Казахстан — 0 — 2 — 3;

7. Молдова — 0 — 1 — 0;

8−9. Франция и Украина — 0 — 1 — 0;

10−11. Таиланд, Италия — 0 — 0 — 2;

12−14. Чехия, Монголия и Латвия — 0 — 0 — 1.