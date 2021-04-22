Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
42
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
51
Футбол. Зарубежный
22.04
Барселона
Хетафе
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
22.04
Гранада
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
22.04
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22.04
Наполи
Лацио
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Аталанта
11
Хоккей. КХЛ
22.04
Авангард
ЦСКА
12
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22 апреля, источник: Vesti.kz

Бекзад Нурдаулетов победил финалиста ЧМ-2019 из Узбекистана и вышел в полуфинал турнира в России

Выиграли свои бои и другие боксеры сборной Казахстана.

Наверх

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, единогласным решением судей одержал победу над узбеком Дильшодом Рузметовым в четвертьфинале Кубка губернатора Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры уже встречались на чемпионате мира, прошедшем в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда в финале победил Нурдаулетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинал вышли и другие представители сборной Казахстана. Так, Бекнур Ожанов в весе до 60 килограммов оказался сильнее Вариндера Сингха из Индии, а Асланбек Шымбергенов в весе до 69 килограммов победил тайца Вутичая Масука.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
Аршавин: Сборная России покажет хороший результат на ЧЕ-2020
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь