Бекзад Нурдаулетов победил финалиста ЧМ-2019 из Узбекистана и вышел в полуфинал турнира в России
Выиграли свои бои и другие боксеры сборной Казахстана.
Выиграли свои бои и другие боксеры сборной Казахстана.
Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, единогласным решением судей одержал победу над узбеком Дильшодом Рузметовым в четвертьфинале Кубка губернатора
Боксеры уже встречались на чемпионате мира, прошедшем в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда в финале победил Нурдаулетов.
В полуфинал вышли и другие представители сборной Казахстана. Так, Бекнур Ожанов в весе до 60 килограммов оказался сильнее Вариндера Сингха из Индии, а Асланбек Шымбергенов в весе до 69 килограммов победил тайца Вутичая Масука.