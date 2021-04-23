Скандалом завершился бой казахстанца против россиянина
По мнению комментаторов, казахстанец был лишен заслуженной победы.
По мнению комментаторов, казахстанец был лишен заслуженной победы.
Бой казахстанского боксера Данияла Сабит против россиянина Игоря Царегородцева на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», который проходит в России, завершился судейским скандалом, передает zakon.kz.
Как сообщает sports.kz, Сабит встретился с Царегородцевым в полуфинале в весовой категории до 49 кг.
— Этот бой закончился скандальным поражением казахстанца раздельным решением судей — 2:3 (30−27, 29−28, 28−29, 28−29, 28−29), — говорится в сообщении.
Отмечается, что работавшие на этом поединке российские комментаторы выразили недоумение таким судейством. По их мнению, казахстанец был лишен заслуженной победы.
— Вот так вот.
Судьи отправили в финал турнира Игоря Царегородцева, где он сразится с боксером из Узбекистана Надиржоном Мирзахмедовым.