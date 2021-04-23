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23:04 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Скандалом завершился бой казахстанца против россиянина

По мнению комментаторов, казахстанец был лишен заслуженной победы.

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Бой казахстанского боксера Данияла Сабит против россиянина Игоря Царегородцева на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», который проходит в России, завершился судейским скандалом, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, Сабит встретился с Царегородцевым в полуфинале в весовой категории до 49 кг.

— Этот бой закончился скандальным поражением казахстанца раздельным решением судей — 2:3 (30−27, 29−28, 28−29, 28−29, 28−29), — говорится в сообщении.

Отмечается, что работавшие на этом поединке российские комментаторы выразили недоумение таким судейством. По их мнению, казахстанец был лишен заслуженной победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вот так вот. Что-то я не понял. Я не понял этого, — высказался один из комментаторов о судейском решении.

Судьи отправили в финал турнира Игоря Царегородцева, где он сразится с боксером из Узбекистана Надиржоном Мирзахмедовым.

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