Батыр Джукембаев официально объявил о своем дебютном бое в США
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) официально объявил о следующем бое против Сабриэля Матиаса (16−1, 16 КО) из
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) официально объявил о следующем бое против Сабриэля Матиаса (16−1, 16 КО) из
«Официально 29 мая на Showtime. Официально подписано о бое с Сабриэлем Матиасом. При поддержке Всевышнего и болельщиков буду биться только за победу», — написал он на своей странице в Instagram.
Этот бой пройдет в рамках вечера бокса в