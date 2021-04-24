AIBA восхитилась казахстанским боксером. Он принес сборной «золото» на МЧМ-2021

На официальной странице AIBA в Instagram был опубликован фрагмент финального поединка между Аккалыковым и украинцем Бозорбоем Матякубовым. В одном из эпизодов казахстанец продемонстрировал отличную реакцию и тайминг: сначала он уклонился от удара соперника, затем уже точно пробил сам.