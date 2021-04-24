AIBA восхитилась казахстанским боксером. Он принес сборной «золото» на МЧМ-2021
Он продемонстрировал отличную реакцию и тайминг.
Он продемонстрировал отличную реакцию и тайминг.
Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила навыки казахстанца Сабыржана Аккалыкова на молодежном чемпионате мира-2021 в Польше, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На официальной странице AIBA в Instagram был опубликован фрагмент финального поединка между Аккалыковым и украинцем Бозорбоем Матякубовым. В одном из эпизодов казахстанец продемонстрировал отличную реакцию и тайминг: сначала он уклонился от удара соперника, затем уже точно пробил сам.
«Впечатляющий бокс от Казахстана», — гласит подпись к видео.
Добавим, что Аккалыков в итоге победил и принес сборной Казахстана «золото» МЧМ-2021.