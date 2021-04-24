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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

AIBA восхитилась казахстанским боксером. Он принес сборной «золото» на МЧМ-2021

Он продемонстрировал отличную реакцию и тайминг.

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Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила навыки казахстанца Сабыржана Аккалыкова на молодежном чемпионате мира-2021 в Польше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На официальной странице AIBA в Instagram был опубликован фрагмент финального поединка между Аккалыковым и украинцем Бозорбоем Матякубовым. В одном из эпизодов казахстанец продемонстрировал отличную реакцию и тайминг: сначала он уклонился от удара соперника, затем уже точно пробил сам.

«Впечатляющий бокс от Казахстана», — гласит подпись к видео.

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Добавим, что Аккалыков в итоге победил и принес сборной Казахстана «золото» МЧМ-2021.

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