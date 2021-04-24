Казахстанский боксер победил чемпиона мира и завоевал «золото» на турнире в России
Еще один казахстанец проиграл в финале узбекскому боксеру.
Еще один казахстанец проиграл в финале узбекскому боксеру.
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов завоевал «золото» на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном поединке в весовой категории до 69 килограммов Шымбергенов победил россиянина Андрея Замкового раздельным решением судей.
Добавим, что Шымбергенов является двукратным чемпионом Казахстана (2014, 2017), в 2018 году он выиграл «серебро» на Азиатских играх. А Замковой является бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом мира-2019.
А вот еще один казахстанец Махмуд Сабырхан уступил в финале представителю Узбекистана в весе до 52 килограммов и стал серебряным призером.