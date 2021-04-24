Бекзад Нурдаулетов отправил в нокдаун россиянина и принес Казахстану второе «золото» турнира в РФ
А вот Абильхан Аманкул «проиграл» без боя.
А вот Абильхан Аманкул «проиграл» без боя.
Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов стал победителем международного турнира «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале в весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов одержал победу над россиянином Имамом Хатаевым. Причем по ходу боя казахстанец отправил соперника в нокдаун.
А вот Абильхан Аманкул (до 75 килограммов)
Ранее «золото» в копилку сборной Казахстана принес Асланбек Шымбергенов в весовой категории до 69 килограммов, а Махмуд Сабырхан уступил в финале представителю Узбекистана в весе до 52 килограммов и стал серебряным призером.
Добавим, что бронзовыми призерами турнира стали еще три казахстанских боксера — Даниял Сабит, Бекнур Ожанов и Айбек Оралбай.