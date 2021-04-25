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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу уступила России и Узбекистану в медальном зачете турнира в Санкт-Петербурге

У команды три «золота».

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Казахстана по боксу заняла третье место в общекомандном зачете на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам соревнований было выиграно семь медалей — две золотых, две серебряных и три бронзовых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, чемпионами стали Асланбек Шымбергенов (69 килограммов) и Бекзад Нурдаулетов (81 килограмм). «Серебро» у Махмуда Сабырхана (52 килограмма) и Абильхана Аманкула (75 килограммов). А «бронзу» завоевали Даниял Сабит (49 килограммов), Бекнур Ожанов (60 килограммов) и Айбек Оралбай (91 килограмм).

Лидером общего зачета стала Россия, которая завоевала 18 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. Второе место заняла сборная Узбекистана, у которой всего шесть наград — четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза».

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