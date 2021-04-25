Сборная Казахстана по боксу уступила России и Узбекистану в медальном зачете турнира в Санкт-Петербурге

Сборная Казахстана по боксу заняла третье место в общекомандном зачете на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам соревнований было выиграно семь медалей — две золотых, две серебряных и три бронзовых.

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Так, чемпионами стали Асланбек Шымбергенов (69 килограммов) и Бекзад Нурдаулетов (81 килограмм). «Серебро» у Махмуда Сабырхана (52 килограмма) и Абильхана Аманкула (75 килограммов). А «бронзу» завоевали Даниял Сабит (49 килограммов), Бекнур Ожанов (60 килограммов) и Айбек Оралбай (91 килограмм).