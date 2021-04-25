Сборная Казахстана по боксу уступила России и Узбекистану в медальном зачете турнира в Санкт-Петербурге
У команды три «золота».
У команды три «золота».
Сборная Казахстана по боксу заняла третье место в общекомандном зачете на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам соревнований было выиграно семь медалей — две золотых, две серебряных и три бронзовых.
Так, чемпионами стали Асланбек Шымбергенов (69 килограммов) и Бекзад Нурдаулетов (81 килограмм). «Серебро» у Махмуда Сабырхана (52 килограмма) и Абильхана Аманкула (75 килограммов). А «бронзу» завоевали Даниял Сабит (49 килограммов), Бекнур Ожанов (60 килограммов) и Айбек Оралбай (91 килограмм).
Лидером общего зачета стала Россия, которая завоевала 18 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. Второе место заняла сборная Узбекистана, у которой всего шесть наград — четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза».