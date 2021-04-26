Обогнавшие Узбекистан с Украиной, или как с бауырсаками, кумысом и шашу встречали победителей МЧМ-2021
Казахстанские боксеры выиграли десять медалей.
Казахстанские боксеры выиграли десять медалей.
Казахстанские боксеры, выигравшие две золотые медали на молодежном чемпионате мира в Польше, прибыли в
В аэропорту спортивную делегацию встречали родственники, одноклассники и близкие люди боксеров. Собралось около сотни человек. Прием сопровождался песнями, шашу и угощениями. Как обычно, каждый хотел сфотографироваться с новой звездой.
Добавим, что чемпионат мира выиграли Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов), победивший чемпиона Европы-2020 Роберта Бадаляна из России, и Сабыржан Аккалыков (до 64 килограммов), перебоксировавший бронзового медалиста ЧЕ-2020 Бозорбоя Матякубова из Украины.
Серебряными призерами стали Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) и Елнур Суюнбай (до 60 килограммов), а «бронза» досталась Диасу Молжигитову (до 75 килограммов). Этот результат позволил казахстанцам финишировать в медальном зачете на втором месте, пропустив только Россию.
Пять наград выиграли и казахстанские девушки. Серебряными медалистками стали Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов) и Дана Дидай (до 75 килограммов). Бронзовыми призерами турнира стали Жасмин Кизатова (до 69 килограммов), Асел Сагатова (до 81 килограмма) и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).