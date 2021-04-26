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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Оба получили то, что заслуживают». Казах-полицейский из Нью-Йорка вспомнил о провокациях на взвешивании

В его пассиве лишь одно поражение.

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32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (14−1−3, 6 КО), работающий полицейским в Нью-Йорке, вспомнил о провокациях соперников во время обязательной процедуры взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Я дрался с двумя боксерами из Аргентины, и они оба пытались проделать какие-то трюки на взвешивании, оба получили то, что заслуживают», — написал он на своей странице в Instagram.

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Ниязов, выступающий в легком весе, провел поединок с аргентинцем Джонатаном Годоем в феврале в рамках вечера бокса в Майами (штат Флорида, США). Он продлился все запланированные шесть раундов, по итогам которых Димаш выиграл единогласным решением судей.

Эдуардо Перейра дос Рейес был из Бразилии, а не из Аргентины. Бой с ним состоялся в сентябре 2017 года в столице Казахстана, тогда Ниязов также победил решением.

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