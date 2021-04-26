«Оба получили то, что заслуживают». Казах-полицейский из Нью-Йорка вспомнил о провокациях на взвешивании
В его пассиве лишь одно поражение.
В его пассиве лишь одно поражение.
32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (14−1−3, 6 КО), работающий полицейским в
«Я дрался с двумя боксерами из Аргентины, и они оба пытались проделать
Ниязов, выступающий в легком весе, провел поединок с аргентинцем Джонатаном Годоем в феврале в рамках вечера бокса в Майами (штат Флорида, США). Он продлился все запланированные шесть раундов, по итогам которых Димаш выиграл единогласным решением судей.
Эдуардо Перейра дос Рейес был из Бразилии, а не из Аргентины. Бой с ним состоялся в сентябре 2017 года в столице Казахстана, тогда Ниязов также победил решением.