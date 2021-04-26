«У лузеров всегда готовы оправдания». «Канело» жестко ответил Сондерсу по поводу судейства

Чемпион WBC/WBA Super/The Ring в суперсреднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 КО) шокирован тем, что его следующий оппонент, обладатель пояса по версии WBO в этом же весе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) уже принялся искать оправдания и оговорки — тот сильно недоволен тем, что не будет британского судьи.

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Ранее Сондерс вспомнил спорные судейские решения в поединках «Канело» против казахстанца Геннадия Головкина и американца Флойда Мейвезера-младшего, а также разочаровался промоутером Эдди Хирном, который уже ищет место для проведения следующего поединка мексиканца против американца Калеба Планта.

«У лузеров всегда готовы оправдания, — приводит жесткое заявление “Канело” vRINGe.com со ссылкой на его интервью ESPN Deportes. — Они всегда опережают события. Я, например, всегда готов ко всему, что предложит оппонент. Я готов, если соперник будет велосипедить по рингу. Я ко всему готов, любой стиль. Я отдаю себе отчет в том, что бой будет очень непростым. Он — левша, у него неприятная манера боксирования. Все дело в терпении».

«Есть бойцы, против которых нужно быть терпеливым. В то время, когда я проиграл Флойду Мейвезеру, у меня не было того опыта, который у меня есть сейчас. Теперь я умею не форсировать события, выжидать свой момент. Теперь я научился выигрывать раунды без того, чтобы искать возможность побыстрее вырубить соперника. Думаю, я стал другим бойцом», — уверен «Канело».