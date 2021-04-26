Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
27.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
14:10 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину подсказали способ стать абсолютным чемпионом за два боя

Однако это будет непросто.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) может стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе за два боя. Так считает редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал успешный сценарий, по которому GGG за два боя исполнит свою мечту.

Читайте также
«Это главный враг GGG». В США прокомментировали перспективы Головкина и рейтинг средневесов от DAZN

«Головкин с Муратой — прекрасный бой для Азии, почему бы не сделать поединок Чарло — Андраде в США? Это был бы прекрасный турнир с абсолютным чемпионом в финале. Я думаю, что эти поединки оживили бы средний вес. После ухода “Канело” здесь уже не так весело. Это лучший сценарий. Главной проблемой будут разные платформы. Чарло на PBC, а значит организовать два боя с DAZN будет непросто. Возможно, по этой причине Хирн заявляет о желании свести Чарло с лучшим в противостоянии Мураты, Андраде и Головкина. Такой вариант будет очень долгим и может затянуть выявление абсолютного чемпиона на пару лет. Для GGG лучшим будет первый способ, ведь время не на его стороне», — отметил Бенсон.

Отметим, что промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Головкиным, надеется свести всех чемпионов в ближайшее время. Глава Matchroom Boxing хочет, чтобы летом казахстанец провел бой с обладателем пояса WBO американцем Деметриусом Андраде (30−0, 18 КО), а зимой вышел против чемпиона WBA японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО). Лучший по итогам этих боев сможет встретиться с обладателем пояса WBC — американцем Джермаллом Чарло (25−0, 19 КО), выступающим на платформе Premer Boxing Championship.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
Стала известна дата старта следующего сезона КХЛ
«Бавария» близка к соглашению с «Лейпцигом» по переходу тренера
Тренер рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь