Головкину подсказали способ стать абсолютным чемпионом за два боя

«Головкин с Муратой — прекрасный бой для Азии, почему бы не сделать поединок Чарло — Андраде в США? Это был бы прекрасный турнир с абсолютным чемпионом в финале. Я думаю, что эти поединки оживили бы средний вес. После ухода “Канело” здесь уже не так весело. Это лучший сценарий. Главной проблемой будут разные платформы. Чарло на PBC, а значит организовать два боя с DAZN будет непросто. Возможно, по этой причине Хирн заявляет о желании свести Чарло с лучшим в противостоянии Мураты, Андраде и Головкина. Такой вариант будет очень долгим и может затянуть выявление абсолютного чемпиона на пару лет. Для GGG лучшим будет первый способ, ведь время не на его стороне», — отметил Бенсон.