Головкину подсказали способ стать абсолютным чемпионом за два боя
Однако это будет непросто.
Однако это будет непросто.
Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) может стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе за два боя. Так считает редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал успешный сценарий, по которому GGG за два боя исполнит свою мечту.
«Головкин с Муратой — прекрасный бой для Азии, почему бы не сделать поединок Чарло — Андраде в США? Это был бы прекрасный турнир с абсолютным чемпионом в финале. Я думаю, что эти поединки оживили бы средний вес. После ухода “Канело” здесь уже не так весело. Это лучший сценарий. Главной проблемой будут разные платформы. Чарло на PBC, а значит организовать два боя с DAZN будет непросто. Возможно, по этой причине Хирн заявляет о желании свести Чарло с лучшим в противостоянии Мураты, Андраде и Головкина. Такой вариант будет очень долгим и может затянуть выявление абсолютного чемпиона на пару лет. Для GGG лучшим будет первый способ, ведь время не на его стороне», — отметил Бенсон.
Отметим, что промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Головкиным, надеется свести всех чемпионов в ближайшее время. Глава Matchroom Boxing хочет, чтобы летом казахстанец провел бой с обладателем пояса WBO американцем Деметриусом Андраде (30−0, 18 КО), а зимой вышел против чемпиона WBA японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО). Лучший по итогам этих боев сможет встретиться с обладателем пояса WBC — американцем Джермаллом Чарло (25−0, 19 КО), выступающим на платформе Premer Boxing Championship.