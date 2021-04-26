«Настоящий воин». Казахстанскому спарринг-партнеру «Канело» дали оценку после первого поражения в карьере
Бой продлился все восемь раундов.
Бой продлился все восемь раундов.
Тренер Мэнни Роблес, работающий с американцем мексиканского происхождения Анхелем Руисом (17−1, 12 КО), поделился своим мнением о прошедшем бое с казахстанцем Бобиржаном Моминовым (12−1, 8 KO).
Их бой прошел в рамках вечера бокса в
«Бобби — воин. Настоящий казахский воин, — приводит слова Роблеса Worldboxingnews.net. — Но с Руисом работа еще не закончена. Он не дрался уже больше года, но мы все же прошли тяжелое испытание, потому что нам нужна была эта возможность. Мы стучались к разным промоутерам и благодарим Бога за то, что Ring City предоставил нам возможность выступить на этой огромной арене. Надеюсь, мы скоро вернемся».
Напомним, что Моминов известен тем, что в качестве