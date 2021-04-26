Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
27.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Настоящий воин». Казахстанскому спарринг-партнеру «Канело» дали оценку после первого поражения в карьере

Бой продлился все восемь раундов.

Наверх

Тренер Мэнни Роблес, работающий с американцем мексиканского происхождения Анхелем Руисом (17−1, 12 КО), поделился своим мнением о прошедшем бое с казахстанцем Бобиржаном Моминовым (12−1, 8 KO).

Их бой прошел в рамках вечера бокса в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США) и продлился все восемь раундов. По их итогам Моминов уступил единогласным решением судей. Для него это поражение стало первым в карьере.

«Бобби — воин. Настоящий казахский воин, — приводит слова Роблеса Worldboxingnews.net. — Но с Руисом работа еще не закончена. Он не дрался уже больше года, но мы все же прошли тяжелое испытание, потому что нам нужна была эта возможность. Мы стучались к разным промоутерам и благодарим Бога за то, что Ring City предоставил нам возможность выступить на этой огромной арене. Надеюсь, мы скоро вернемся».

Напомним, что Моминов известен тем, что в качестве спарринг-партнера помогал мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (55−1−2, 37 КО) готовиться к бою с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
Стала известна дата старта следующего сезона КХЛ
«Бавария» близка к соглашению с «Лейпцигом» по переходу тренера
Тренер рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь