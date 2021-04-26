«Настоящий воин». Казахстанскому спарринг-партнеру «Канело» дали оценку после первого поражения в карьере

Их бой прошел в рамках вечера бокса в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США) и продлился все восемь раундов. По их итогам Моминов уступил единогласным решением судей. Для него это поражение стало первым в карьере.

«Бобби — воин. Настоящий казахский воин, — приводит слова Роблеса Worldboxingnews.net. — Но с Руисом работа еще не закончена. Он не дрался уже больше года, но мы все же прошли тяжелое испытание, потому что нам нужна была эта возможность. Мы стучались к разным промоутерам и благодарим Бога за то, что Ring City предоставил нам возможность выступить на этой огромной арене. Надеюсь, мы скоро вернемся».