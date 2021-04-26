Досрочная от Левита. Семь казахстанских боксеров стартовали с побед на турнире в Сербии

В весовой категории до 52 килограммов Сакен Бибосынов не оставил шансов французу Тео Тику (5:0). В категории до 75 килограммов Нурканат Райыс победил российского боксера Владислава Федурина (5:0). Нурбек Оралбай (до 81 килограмма) был сильнее Рафаэля Монни из Франции (5:0). Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит, выступающий в весе до 91 килограмма, одержал досрочную победу над африканцем Мохамедом Барри, который не вышел на второй раунд. Ертуган Зейнуллинов (до 63 килограммов) со счетом 4:1 победил француза Энцо Грау. С таким же счетом свои бои выиграли Аблайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма) — первый был сильнее серба Джейляноа Тошкича, а второй — литовца Йонаса Язевичуса.