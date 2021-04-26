Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
27.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
14:44 (мск), источник: Vesti.kz

Досрочная от Левита. Семь казахстанских боксеров стартовали с побед на турнире в Сербии

Ряд из них будут представлять страну на Олимпиаде.

Наверх

Сборная Казахстана по боксу стартовала на международном турнире Belgrade Winner в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Победы в своих первых поединках одержали семь из восьми спортсменов.

Читайте также
Левит и Жусупов представят сборную Казахстана на международном турнире в Сербии

В весовой категории до 52 килограммов Сакен Бибосынов не оставил шансов французу Тео Тику (5:0). В категории до 75 килограммов Нурканат Райыс победил российского боксера Владислава Федурина (5:0). Нурбек Оралбай (до 81 килограмма) был сильнее Рафаэля Монни из Франции (5:0). Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит, выступающий в весе до 91 килограмма, одержал досрочную победу над африканцем Мохамедом Барри, который не вышел на второй раунд. Ертуган Зейнуллинов (до 63 килограммов) со счетом 4:1 победил француза Энцо Грау. С таким же счетом свои бои выиграли Аблайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма) — первый был сильнее серба Джейляноа Тошкича, а второй — литовца Йонаса Язевичуса.

Поражение же потерпел Ермахан Жакпеков, который в весе до 75 килограммов уступил шотландцу Сэму Хикни (0:5).

Напомним, что турнир продлится до 28 апреля. Бибосынов, Жусупов и Левит являются обладателями олимпийских лицензий и будут представлять Казахстан на Играх в Токио.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
Стала известна дата старта следующего сезона КХЛ
«Бавария» близка к соглашению с «Лейпцигом» по переходу тренера
Тренер рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь